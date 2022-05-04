Общество

Молодежь в Пскове чаще старшего поколения одобряет ЕГЭ - опрос

Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ почти в четыре раза чаще, чем старшее поколение. Это следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения и родители одиннадцатиклассников из Пскова.

Так, лишь 15% псковичей положительно относятся к ЕГЭ, считая его достойной заменой традиционной аттестации школьников. Свою позицию они чаще всего аргументируют снижением уровня коррупции при поступлении в вузы. Семеро из десяти псковичей убеждены, что ЕГЭ надо отменить.

Чем моложе респонденты, тем чаще они оценивают единый госэкзамен положительно: среди опрошенных до 24 лет сторонников этой формы аттестации почти вчетверо больше, чем среди поколения старше 45 лет (26% против 5% соответственно). Судя по комментариям респондентов, у молодежи есть личный опыт сдачи ЕГЭ и понимание его преимуществ. Старшее же поколение считает, что следует отказаться от западных моделей образования и вернуться к советской системе преподавания и аттестации.

Среди родителей выпускников 11 класса за ЕГЭ выступает каждый шестой, против — 3 из 4 (17 и 74% соответственно).