Документ о преступлениях нацистов на территории Дедовичского района опубликовал архив

Документ о преступлениях нацистов на территории современного Дедовичского района (бывшего Пожеревицкого района Ленинградской области), составленный 3 мая 1944 года, опубликовал Государственный архив Псковской области.
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В акте Пожеревицкой районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников со сведениями о действиях карательных отрядов отмечается: «В одной только деревне <Сево> Навережского совета карательный отряд немцев 10-го февраля 1943 года расстрелял 86 мужчин, женщин и детей и сжег заживо 20 человек».
16 мая 1943 года в газете «Правда» вышел материал об этой трагедии.
В списке погибших 45 имен детей. Среди них Александра 1939 года рождения, Александр, Мария и Валентина 1940 года рождения, Фима, Иван и Дмитрий 1941 года рождения, Ольга 1942 года рождения.