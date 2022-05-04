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Документ о преступлениях нацистов на территории Дедовичского района опубликовал архив

Документ о преступлениях нацистов на территории современного Дедовичского района (бывшего Пожеревицкого района Ленинградской области), составленный 3 мая 1944 года, опубликовал Государственный архив Псковской области.

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В акте Пожеревицкой районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников со сведениями о действиях карательных отрядов отмечается: «В одной только деревне <Сево> Навережского совета карательный отряд немцев 10-го февраля 1943 года расстрелял 86 мужчин, женщин и детей и сжег заживо 20 человек».

16 мая 1943 года в газете «Правда» вышел материал об этой трагедии.

В основу легли рассказы очевидцев: «В селе все еще спали, когда из леса к околице подошел немецкий вооруженный отряд. В нем было не меньше 200 гитлеровцев. Солдаты быстро оцепили деревню, а часть их во главе с офицерами вышла на улицы. Расположившись у каждой избы и вдоль улиц, солдаты безо всякого предупреждения по команде офицеров открыли по окнам стрельбу. Проснувшиеся женщины, старики и дети в страхе и ужасе, не понимая в чем дело, выбегали на улицу в одном нижнем белье. Караулившие у ворот каждого дома немцы беспощадно убивали свои жертвы. На окраине деревни запылали постройки. Специально выделенные факельщики из числа немецких солдат поджигали крестьянские дома. Вскоре вся деревня была объята пожаром. Немцы хватали за руки пытавшихся спастись детей и женщин и с размаху бросали в пылавшие дома. Немцы ушли только тогда, когда была уничтожена вся деревня».

В списке погибших 45 имен детей. Среди них Александра 1939 года рождения, Александр, Мария и Валентина 1940 года рождения, Фима, Иван и Дмитрий 1941 года рождения, Ольга 1942 года рождения.