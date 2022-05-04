Общество

Псковских бизнесменов и волонтеров приглашают к участию в премии «Мы вместе»

Представители некоммерческих организаций, волонтерских движений и бизнес-сообщества Псковской области могут представить свои проекты в рамках Международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году конкурс проектов национального трека премии пройдет по девяти основным номинациям: «Помощь людям», «Здоровье нации, «Страна возможностей, «Территория для жизни», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель», «Медиапроект», «Большая перемена» и «Лидер социальных изменений».

Максимальный размер премии увеличили с 2,5 до 3,5 млн рублей. Награду лучшим вручит президент России Владимир Путин. Подача заявок ведется до 12 июня на платформе. Конкурс пройдет в три этапа: региональный, полуфинал и финал. Основной целью премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Напомним, в прошлом году победителями международной премии «Мы вместе» стали 40 лучших волонтерских проектов и социальных инициатив по всей стране. Среди них один псковский — «Экосуббота» Снежаны Ермолаевой. Отметим, проект «Экосуббота» реализуется при поддержке группы компаний «Титан».