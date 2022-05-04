Общество

Глава Минтруда заявил о поддержке более 10 млн детей в России

Система поддержки семей будет охватывать более 10 миллионов детей в России, объем расходов на нее в год составит 1,2 триллиона рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе. Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей», - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Министр также отметил, что выплатой на детей от 8 до 17 лет будут охвачены более пяти миллионов детей, на нее направят порядка 506 миллиардов рублей.

Котяков также рассказал Путину, что перевод на проактивное предоставление всех мер поддержки, включая уровень субъектов, предполагается к концу 2024 года. До конца 2022 года Минтруд планирует перевести все основные меры социальной поддержки на федеральный уровень.