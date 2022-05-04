Общество

Ярмарка «уДачный сезон – 2022» откроется в Пскове 6 мая

Ежегодная сезонная ярмарка «уДачный сезон – 2022» начнет работу на улице Текстильной, 9, в Пскове 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

На торгово-ярмарочной площадке псковичи и гости города смогут купить рассаду овощей, саженцы плодовых деревьев, цветы, удобрения, пленку и все необходимое для красивого и ухоженного огорода и сада.

Добраться до ярмарки можно на автобусах №11 и №1 (остановка «Архив» или остановка «Магнит»). Ярмарка будет работать ежедневно с 8.00 до 18.00 и продлится до 31 июля.