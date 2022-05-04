Общество

Воспитанникам соцучреждений в Пскове рассказали о буднях солдата

Волонтеры Псковского филиала академии ФСИН России провели с воспитанниками социальных учреждений мероприятия, приуроченные к Дню Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Курсанты рассказали воспитанникам Детской деревни SOS-Псков и Центра помощи детям об истории праздника Победы, а также о георгиевской ленточке – символе памяти и уважения, которую дети получили в качестве памятного подарка по завершении военно-прикладной эстафеты.

В игровой форме курсанты познакомили детей с буднями солдата, рассказали об оказании первой медицинской помощи, о содержимом вещевого мешка и солдатского сухого пайка.

Завершилось мероприятие совместным исполнением песни «День Победы».

«Подобные мероприятия для воспитанников Детской деревни SOS-Псков и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, мы проводим не в первый раз. Мы понимаем, что перед нами дети, лишенные отцовского воспитания и требующие мужского внимания, поэтому сотрудники и курсанты Псковского филиала академии стараются с максимальной пользой для детей проводить время, отведенное на общение, которое наверняка формирует у этих ребят уважительное отношение к людям в погонах», – отметил курсант Даниил Скириченко.