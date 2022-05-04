Общество

Почти 45 млн пассажиров перевезли по Октябрьской железной дороге в этом году

44,4 млн пассажиров перевезли по Октябрьской железной дороге в январе - апреле текущего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», это на 10,7% превышает показатели аналогичного периода 2021 года.

Из них 39,7 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+10,4%), 4,7 млн – пассажиры дальнего следования (+13,3%). Пассажирооборот по итогам четырех месяцев вырос на 11,9% и составил 4,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 1,4 млрд пасс-км (+10,2%), в дальнем следовании – 3,2 млрд пасс-км (+12,6%).

В апреле 2022 года по Октябрьской железной дороге перевезли 12,6 млн пассажиров, что на 6,6% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Из них в пригородном сообщении – 11,2 млн пассажиров (+5,4%) в дальнем следовании – 1,4 млн пассажиров (17,4%).

Пассажирооборот в апреле составил 1,3 млрд пасс-км, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 400 млн пасс-км (+5,4%), в дальнем следовании – 890 млн пасс-км (+11,1%).