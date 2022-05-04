Капитальный ремонт начался в Родинской школе в Псковском районе

Капитальный ремонт начался в Родинской общеобразовательной школе в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
Учебное учреждение размещается в здании 1972 года постройки и требует ремонта. В школе планируются работы по укреплению фундамента, замене полов, окон, электрики, обновлению систем водо- и теплоснабжения, внутренний косметический ремонт.
Сейчас подрядная организация уже приступила к общестроительным работам, ведется демонтаж старых конструкций.
Ремонт планируют завершить к новому учебному году, поэтому объект находится под постоянным контролем администрации района.