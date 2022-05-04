Более 30 миллионов рублей собрали на помощь детям в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги работы за 2021 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, на помощь нуждающимся детям Псковской области удалось привлечь 33 миллиона 826 тысяч рублей.
Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда
Средства направили на реализацию долгосрочных программ, благотворительных проектов и акций.
«Благодаря отзывчивости псковичей на протяжении 2021 года удавалось оперативно реагировать и оказывать поддержку детям из наиболее нуждающихся семей по программе "Экстренная социальная помощь". Так, за прошлый год удалось оказать вещевую адресную помощь 600 семьям, обратившимся в фонд через центры социального обслуживания Пскова и области. В 22 районах отгрузили более 29 тысяч единиц вещей. Всего за год 3 046 малообеспеченных семей области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда: продукты питания, товары гигиены, канцелярские принадлежности, предметы первой необходимости, мебель, строительные материалы и прочее», - отметили в фонде.
В 2021 году продолжилась работа по привлечению средств на создание достойных условий жизни воспитанников детских социальных учреждений, их подготовку к дальнейшей самостоятельной жизни по программе «Теплый дом». За год было направлено почти девять миллионов рублей на приобретение мебели, компьютерного оборудования, бытовой техники, учебных пособий, развивающих и творческих материалов и так далее.
На реализацию программы «Студент-сирота» в 2021 году от зарубежных благотворителей Детский фонд собрал 6 миллионов 873 тысячи рублей. За год комплексную поддержку (материальная и психосоциальная) в фонде получили 74 студента.
Отдельно внимание уделяется детям с особенностями в развитии. Так, на программу «Дети-инвалиды» в 2021 году привлекли 1 миллион 702 тысячи рублей. Подопечные фонда смогли пройти жизненно необходимые реабилитации, медицинские процедуры, посетить высококвалифицированных врачей, приобрести нужные лекарства и средства реабилитации.
Областное отделение успешно провело традиционные благотворительные акции:
За прошлый год фонд реализовал и начал реализацию ряда социальных проектов.
Отмечается, что проекты поддержали фонд президентских грантов, FIFA Foundation Community Programm, БФ «СИЭСЭС» и администрация Псковской области.