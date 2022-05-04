Общество

Неделя приемов граждан старшего поколения пройдет в Псковской области

Неделя приемов граждан старшего поколения пройдет в Псковской области с 11 по 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Вопросам, связанным с поддержкой жителей старшего поколения, будет посвящена неделя тематических приемов, которая пройдет в региональной общественной приемной партии в Пскове на улице Гоголя, 9.

«В этот период граждане могут обратиться со своими проблемами и предложениями к представителям "Единой России" и организациям-партнерам», – отмечается в сообщении.

11 мая с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев; с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов, а также в этот день ответят на вопросы псковичей представители регионального отделения Пенсионного Фонда РФ.

12 мая с 10.00 до 12.00 прием проведет сенатор СФ РФ Елена Бибикова, с 10.00 до 13.00 - депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков; с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. Кроме того, псковичей выслушают представители Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области.

13 мая встречу с гражданами проведут представители Фонда социального страхования Псковской области.

Запись на прием осуществляется по телефону (8112) 66-25-12.