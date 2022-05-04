Общество

Гостей Изборско-Мальской долины предупредили о гадюках

С приходом тепла в Изборско-Мальской долине проснулись земноводные и пресмыкающиеся обитатели: лягушки и змеи. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник "Изборск"» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: «Музей-заповедник "Изборск"» в социальной сети «ВКонтакте»

«Гуляя по территории заповедника, стоит быть очень внимательным и осторожным. На своем пути вы можете встретить ужа и гадюку», - говорится в сообщении.

Первый вид не ядовит, но его укус может привести к воспалительному процессу. Отличительной особенностью ужа является обтекаемая форма головы, на которой имеются два крупных рыжих пятна. Гадюку можно отличить по заметному зигзагообразному рисунку на спине. Ее укус ядовит и потенциально смертелен.

Чтобы минимизировать вероятность быть укушенным, рекомендуется соблюдать несколько правил посещения заповедной территории:

ходить в лес в закрытой обуви и одежде;

надевать высокие сапоги или ботинки;

при виде змеи уходить от нее в противоположную сторону;

при ходьбе шевелить палкой траву, от звука змея уползает;

всегда брать с собой противоаллергический препарат.

В музее также добавили, что на следующей неделе на территории заповедника пройдет противоклещевая обработка.