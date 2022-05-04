Гостей Изборско-Мальской долины предупредили о гадюках

С приходом тепла в Изборско-Мальской долине проснулись земноводные и пресмыкающиеся обитатели: лягушки и змеи. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник "Изборск"» в социальной сети «ВКонтакте».
Изображение: «Музей-заповедник "Изборск"» в социальной сети «ВКонтакте»
«Гуляя по территории заповедника, стоит быть очень внимательным и осторожным. На своем пути вы можете встретить ужа и гадюку», - говорится в сообщении.
Первый вид не ядовит, но его укус может привести к воспалительному процессу. Отличительной особенностью ужа является обтекаемая форма головы, на которой имеются два крупных рыжих пятна. Гадюку можно отличить по заметному зигзагообразному рисунку на спине. Ее укус ядовит и потенциально смертелен.
Чтобы минимизировать вероятность быть укушенным, рекомендуется соблюдать несколько правил посещения заповедной территории:
В музее также добавили, что на следующей неделе на территории заповедника пройдет противоклещевая обработка.