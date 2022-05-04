Общество

Пскович отделался штрафом в 15 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина разместил на лобовом стекле своего автомобиля бумажный плакат с надписью, дискредитирующей задачи по использованию Вооруженных сил России за пределами территории РФ, который, как отметили в пресс-службе, «хорошо просматривался неопределенному кругу лиц».

Псковский городской суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств наличие у мужчины двоих несовершеннолетних детей и его материальное положение.

Постановление в законную силу не вступило, добавили в пресс-службе.