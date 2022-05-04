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Как подключить платежную систему Google Pay в России, рассказали псковичам

Современный смартфон на Android обладает огромной функциональностью. Он заменяет обычный телефон, фото и видеокамеру, с его помощью можно общаться через интернет с друзьями в любой стране мира. Если же владелец решит подключить google pay на сайте Тинькофф банка, смартфон сможет выполнять функции платежного терминала. Теперь даже не нужно носить с собой банковскую карту, поскольку платежная система Google Pay позволяет оплачивать покупки или билеты на проезд прямо с телефона. Оценили преимущества этой системы и любители онлайн-шоппинга, у которых появилась возможность быстро оплачивать товары в популярных интернет-магазинах России, Китая, США, Европы. При этом не нужно каждый раз вводить номер карты, срок действия и CVC код.

Как подключить Google Pay в России в 2022 году

Если данное предложение вас заинтересовало, подключить систему можно буквально за несколько секунд на сайте Тинькофф банка. Алгоритм действий:

найдите соответствующий раздел Google или Apple Pay;

заполните небольшую анкету;

отправьте заявку;

ожидайте звонка менеджера, который поможет выполнить необходимые настройки.

Говоря простым языком, вы привязываете дебетовую карту к платежной системе Google Pay. У вас также должен быть личный аккаунт Google. Теперь все функции системы будут доступны: оплата покупок через терминалы на кассах супермаркетов, приобретение товаров в интернет-магазинах, подключение автоплатежей за разнообразные онлайн-сервисы типа Spotify или YouTube Music. Пригодится эта система и предпринимателям, поскольку через Google Pay с подключенным интернет-эквайрингом можно принимать платежи от клиентов наземных или интернет-магазинов.

Как удачно покупать товары в иностранных интернет-магазинах

Тинькофф банк предлагает множество решений, которые помогают экономить. К примеру, если часто делаете заказы на мировых торговых площадках типа Aliexpress, eBay, Amazon и других, сможете оплачивать покупки через Google Pay и получать повышенный кешбэк с бонусными баллами. В арсенале банка вниманию клиентов представлено несколько типов дебетовых и кредитных карт. Их оформить вы также можете непосредственно на сайте банка или через мобильное приложение. Особой популярностью у клиентов пользуются премиум-карты. Для получения более детальной информации заходите на сайт банка или обращайтесь к онлайн-консультантам.

Акционерное общество «Тинькофф Банк» ОГРН 1027739642281

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Источник: tinkoff.ru