Комиссионное обследование благоустройства площади Ленина в Пскове проведут в конце мая. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение местного жителя, опубликованное на сайте губернатора.
Пскович указал на «проплешины у столбов», неровные газоны и отсутствие местами травы. «Кто осуществлял контроль за проектом? Кто будет устранять недостатки?» - спросил он.
Борис Елкин ответил, что управление городского хозяйства администрации города Пскова проводит ежегодные осмотры благоустроенных объектов на предмет выявления дефектов.
Благоустройство сквера выполнили в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».