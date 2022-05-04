Общество

Комиссионное обследование благоустройства площади Ленина в Пскове проведут в конце мая

Комиссионное обследование благоустройства площади Ленина в Пскове проведут в конце мая. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение местного жителя, опубликованное на сайте губернатора.

Пскович указал на «проплешины у столбов», неровные газоны и отсутствие местами травы. «Кто осуществлял контроль за проектом? Кто будет устранять недостатки?» - спросил он.

Борис Елкин ответил, что управление городского хозяйства администрации города Пскова проводит ежегодные осмотры благоустроенных объектов на предмет выявления дефектов.

«Комиссионное обследование благоустройства сквера на площади Ленина планируется выполнить в конце мая 2022 года, в благоприятный для растений вегетационный период. Одновременно с проверкой общестроительных работ будет проведен осмотр всех зеленых насаждений на предмет их приживаемости. По итогам осмотра управлением в адрес подрядчика будет направлено предписание с перечнем выявленных дефектов для устранения в установленные сроки», - сообщил сити-менеджер.

Благоустройство сквера выполнили в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».