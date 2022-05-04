Общество

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили псковские росгвардейцы

Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили псковские росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Росгвардейцы провели памятное мероприятие на братском захоронении 50 тысяч погибших в концлагере "Пески". В 1941 году фашистами здесь был организован лагерь для военнопленных и гражданских лиц», – рассказали в ведомстве.

В траурном митинге приняли участие руководители регионального управления Росгвардии, ветераны, сотрудники и военнослужащие ведомства, духовенство. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили к монументу цветы.

«Литию отслужил отец Михаил», – добавили в ведомстве.