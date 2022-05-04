Общество

В Пскове прокомментировали критику создателей «Бессмертного полка» к организации акции

На День Победы в Псковской области пройдет большое количество патриотических мероприятий, поэтому приемлемый формат для того, чтобы почтить память своих предков, найдет каждый желающий. Такое мнение на брифинге о проведении акции «Бессмертный полк» в Псковской области в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 6 мая, выразила и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Скачкова.

На официальном сайте акции «Бессмертный полк» создатели акции опубликовали статью о том, что сегодня они видят «множество меняющих первоначальный смысл "Бессмертного полка" явлений и событий», и заявили, что «не считают более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице». Комментируя данное высказывание, Наталья Скачкова отметила, что у людей есть и другие возможности почтить память Героев.

«Такая идея (организация акции "Бессмертный полк" — ред.) родилась у общественности, получила призвание, уже отходить от форматов достаточно сложно. Будут организованы разные патриотические мероприятия. Я думаю, что каждый выберет для себя приемлемый формат», - предположила и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

При этом она призвала жителей Псковской области принять участие в шествии. «У нас есть один день в году, одна дата, такая великая, такая особенная, когда мы должны стать единым целым, подключиться, выйти на улицы города и не просто говорить о своем чувстве патриотизма где-то в стенах своего дома, а показать его, поделиться этим чувством», - добавила Наталья Скачкова.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове состоится 9 мая в 11:00. В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»).