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Общество

Фонтан в дендропарке Пскова запустят 11-12 мая

06.05.2022 17:15|ПсковКомментариев: 0

Фонтан в Дендропарке в Пскове запустят 11-12 мая, а в сквере у Рижской гостиницы - до конца мая. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Фонтану в Ботаническом саду вернут вид, приближенный к первоначальному, отметил он. «Фонтан вернет исторический цвет в серых тонах и снова будет цветная подсветка, как это было в конце 50-ых годов прошлого столетия», - рассказал Борис Елкин.

Фонтан в Ботаническом саду появился в 1958 году. Автор проекта – Петр Семенович Бутенко, известный монументалист, автор памятника Ленину на одноименной площади, Пушкину с крестьянкой в Летнем саду, Александру Невскому на горе Соколихе. Фонтан выполнен в стиле социалистического классицизма, по форме напоминает Римские фонтаны в Петергофе. Изначально он был серого цвета, вечером освещался изнутри и каждые три минуты менял цвет.

Теги: #псков #фонтан
Источник: Псковская Лента Новостей
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