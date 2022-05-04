Общество

Фонтан в дендропарке Пскова запустят 11-12 мая

Фонтан в Дендропарке в Пскове запустят 11-12 мая, а в сквере у Рижской гостиницы - до конца мая. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Фонтану в Ботаническом саду вернут вид, приближенный к первоначальному, отметил он. «Фонтан вернет исторический цвет в серых тонах и снова будет цветная подсветка, как это было в конце 50-ых годов прошлого столетия», - рассказал Борис Елкин.

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Фонтан в Ботаническом саду появился в 1958 году. Автор проекта – Петр Семенович Бутенко, известный монументалист, автор памятника Ленину на одноименной площади, Пушкину с крестьянкой в Летнем саду, Александру Невскому на горе Соколихе. Фонтан выполнен в стиле социалистического классицизма, по форме напоминает Римские фонтаны в Петергофе. Изначально он был серого цвета, вечером освещался изнутри и каждые три минуты менял цвет.