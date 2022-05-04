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Общество

Михаил Ведерников о проведении акции «Бессмертный полк»: Меры безопасности полностью обеспечены

07.05.2022 10:05|ПсковКомментариев: 0

Все необходимые меры по обеспечению безопасности на мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли в Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников рассказал в своем еженедельном видеообращении. 

«Требования к участникам будут более серьезными, чем обычно. В том числе разработаны особые правила проведения ключевой народной акции – шествия "Бессмертного полка"», – отметил он.

По словам главы региона, проход участников будет осуществляться через рамочные металлодетекторы. Правоохранители будут досматривать вещи, чтобы не допустить проноса запрещенных предметов.

Что нельзя с собой брать:

  • оружие, колющие и режущие предметы; 
  • аэрозольные баллончики, пиротехнические изделия, петарды;
  • стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки;
  • все виды жидкостей, в том числе парфюмерию;
  • большие сумки и пакеты.

Михаил Ведерников отметил, что можно будет обойтись без масок, но необходимо стараться соблюдать социальную дистанцию.

«Хочу заверить вас, что весь правоохранительный блок, специальные службы работают в круглосуточном режиме и делают это в высшей степени профессионально», – заверил губернатор.

Теги: #день Победы #Бессмертный полк
Источник: Псковская Лента Новостей
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