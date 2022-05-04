Общество

Михаил Ведерников о проведении акции «Бессмертный полк»: Меры безопасности полностью обеспечены

Все необходимые меры по обеспечению безопасности на мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли в Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников рассказал в своем еженедельном видеообращении.

«Требования к участникам будут более серьезными, чем обычно. В том числе разработаны особые правила проведения ключевой народной акции – шествия "Бессмертного полка"», – отметил он.

По словам главы региона, проход участников будет осуществляться через рамочные металлодетекторы. Правоохранители будут досматривать вещи, чтобы не допустить проноса запрещенных предметов.

Что нельзя с собой брать:



оружие, колющие и режущие предметы;



аэрозольные баллончики, пиротехнические изделия, петарды;



стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки;



все виды жидкостей, в том числе парфюмерию;



большие сумки и пакеты.

Михаил Ведерников отметил, что можно будет обойтись без масок, но необходимо стараться соблюдать социальную дистанцию.

«Хочу заверить вас, что весь правоохранительный блок, специальные службы работают в круглосуточном режиме и делают это в высшей степени профессионально», – заверил губернатор.