Михаил Ведерников о проведении акции «Бессмертный полк»: Меры безопасности полностью обеспечены

Все необходимые меры по обеспечению безопасности на мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли в Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников рассказал в своем еженедельном видеообращении.
«Требования к участникам будут более серьезными, чем обычно. В том числе разработаны особые правила проведения ключевой народной акции – шествия "Бессмертного полка"», – отметил он.
По словам главы региона, проход участников будет осуществляться через рамочные металлодетекторы. Правоохранители будут досматривать вещи, чтобы не допустить проноса запрещенных предметов.
Что нельзя с собой брать:
Михаил Ведерников отметил, что можно будет обойтись без масок, но необходимо стараться соблюдать социальную дистанцию.
«Хочу заверить вас, что весь правоохранительный блок, специальные службы работают в круглосуточном режиме и делают это в высшей степени профессионально», – заверил губернатор.