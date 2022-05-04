Общество

Фрагменты ранее неизвестной живописи обнаружили в Троицком соборе

Фрагменты ранее неизвестной живописи обнаружили археологи в нижних помещениях Троицкого собора. Об этом сообщается в пресс-службе организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Археологи закончили исследовали подземных помещений Троицкого собора в Пскове.

«Такая работа проводилась впервые. Научные изыскания потребовались для сбора уточнящих данных, поскольку памятник истории культуры в известном нам виде построен на фундаментах предшествующих сооружений», – говорится в сообщении.

Фото: Ленточные расчистки в нижнем храме

Для создания проекта реставрации собора были выполнены комплексные научные исследования, включающие инженерно-технические (геодезия, геология).

В нижних помещениях Троицкого собора археологи провели лазерное сканирование. Были обнаружены фрагменты ранее неизвестной монументальной живописи.

Фото: Капитель портала у входа в четверик второго яруса

Архитектурный элемент был скрыт отделкой. Проектом реставрации предусмотрено раскрытие обнаруженных участков для дообследования, уточнения датировок создания и составления рекомендаций по реставрации, отметили археологи.