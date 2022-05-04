Общество

Александр Котов поздравил специалистов и ветеранов отраслей связи с Днем радио

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил специалистов и ветеранов всех отраслей связи с Днем радио. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«День радио объединяет всех, кто оперативно оповещает нас о главных событиях, кто своим трудом и талантом формирует информационную среду. Это праздник работников радиовещания, телевидения, электронных средств массовой информации, почтовиков, связистов, радиолюбителей», – обратился Александр Котов.

Как отметил председатель Псковского областного Собрания, значение удобной и быстрой коммуникации сложно переоценить – мобильная связь и интернет качественно изменили повседневную жизнь, а возможность получать своевременную, полную и достоверную информацию буквально в считаные секунды стала не просто полезной опцией, а зачастую жизненно важным фактором, влияющим на мысли, решения и действия.

«Уверен, псковские специалисты, работающие в сфере связи, осознают, насколько важным ресурсом является информация, и относятся к своему делу ответственно и добросовестно. Спасибо за ваш труд! С праздником! Здоровья, удачи, благополучия, профессиональных достижений!» – пожелал Александр Котов.