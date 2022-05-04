Общество

Пять телескопов установят на площади Ленина в Пскове

Пять телескопов установят на площади Ленина в Пскове 8 мая. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«Сегодня Весенний День астрономии, который обычно отмечается в субботу в конце апреля - начале мая, вблизи фазы 1-й четверти Луны. В честь праздника проводится неделя астрономии: по всей стране организуют наблюдения, лекции и так называемые "тротуарки", когда на улицу выносят телескопы и дают людям смотреть на ночное небо», – рассказал сити-менеджер.

Клуб любителей астрономии «АстроПсков» и клуб «Юный техник» совместно с Псковским планетарием вновь организуют в Пскове свои «посмотрелки» 8 мая в 20:30, объявил Борис Елкин.

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«Синоптики как раз обещают ясное небо и хорошую погоду. На площади Ленина будет выставлено 5 телескопов и экран, на который выведут изображение с одного из них. Любой желающий сможет взглянуть на растущую Луну. Организаторы обещают, что будет красиво», – отметил он.

По его словам, кроме Луны сейчас ничего не удастся увидеть даже в телескоп.

«В конце августа, когда можно будет понаблюдать за другими небесными телами, наши любители астрономии обязательно организуют выезд за город!» – пообещал глава администрации.