Общество

Глава Псковского облсовпрофа: День радио - праздник тех, кто делает жизнь интересней

Профсоюзы Псковской области поздравили работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики с профессиональным праздником. Поздравление размещено на официальном сайте организации.

«Это праздник всех, кто делает нашу жизнь лучше, удобней и интересней. Благодаря современным возможностям информация разного характера поступает к нам из разных уголков планеты фактически мгновенно. И это заслуга профессионалов, трудящихся в этой отрасли», – отметил в своем поздравлении председатель псковского регионального объединения профсоюзов Игорь Иванов.

«Желаем вам новых свершений, интересных начинаний, успехов во всех делах, здоровья, оптимизма и благополучия», – добавил он.