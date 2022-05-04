Общество

Найденные в Псковской области реликвии времен войны представят в Музее Победы

Реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Смоленской, Псковской, Тверской, Московской областях, представят 9 мая в музее «Г.О.Р А.», филиале Музея Победы. На площадке на Поклонной горе однодневную выставку, приуроченную ко Дню Победы, подготовило поисковое объединение «Тризна», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Посетители увидят около 100 реликвий времен Великой Отечественной. Это личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости филиала Музея Победы смогут подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о деятельности по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и этого года. Посетители также узнают о вкладе советских оружейников в победу.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже долгие годы», - подчеркнул руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.