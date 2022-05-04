Общество

Останки 175 советских воинов перезахоронили в Псковской области

Церемония перезахоронения останков советских воинов, поднятых во время поисковых работ, прошла в деревне Усадище Новосокольнического района 8 мая. Как пишет газета «Новосокольнический край», здесь теперь покоятся 175 защитников Родины.

Фото здесь и далее: газета «Новосокольнический край»

«В такие минуты испытываешь одновременно и чувство грусти, и чувство торжества. Не сомневаюсь, работа не закончится, пока последний солдат не будет найден», - сказал глава района Виталий Соловьев. Он поблагодарил участников «Вахты памяти», ветеранов и обратился к молодежи с призывом не допустить забвения истории, чтить память и передавать ее из поколения в поколение.

В свою очередь руководитель организации «След пантеры» Геннадий Корольков в своем выступлении отметил, что занимается поисковыми работами 28 лет. За это время подняты и перезахоронены 20 тысяч солдат Великой Отечественной войны.

«В такие дни замирает сердце. Я представляю миллионы матерей, которые ждали до своей последней минуты возвращения своих сыновей, поэтому мы сегодня скорбим о тех потерях. Успокаивает, что к поиску погибших воинов подключилось огромное количество людей. А значит, никто не будет забыт, и ничто не будет забыто», - взяла слово председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Галина Базлова.

Заупокойную литию отслужил протоиерей Свято-Никольского храма Иоанн Ильницкий. Представители башкирской диаспоры прочитали мусульманскую молитву.