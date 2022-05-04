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Фотофакт: Редкое природное явление в небе над Псковом

Жители города Пскова сегодня, 9 мая, стали свидетелями редкого природного явления - солнечного гало. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, гало было хорошо видно с Октябрьского проспекта и площади Ленина, где проходит парад Победы.

Гало - это группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», сообщается в открытых источниках.

Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

В тусклом лунном гало глаз не различает цветов, что связано с особенностями сумеречного зрения.