Общество

В Новосокольническом районе установили имя солдата по медали «За отвагу»

В Новосокольническом районе захоронили останки 174 воинов, найденных в рамках международной акции «Вахта Памяти-2022», и установили имя солдата по медали «За отвагу». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Им оказался Василий Иосифович Тесля, которого призвал в августе 1941 года Харцызский РВК Сталинской области (сегодня это территория ДНР).

Василий Тесля был связистом. Командир 1148 стрелкового полка майор Небайкин в феврале 1943 года представил его к награде: «Несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противников, Тесля исправил 36 порывов линии связи, чем обеспечивал беспрерывную связь командования с подразделениями».

«Сейчас ведется активная работа по поиску его родственников. Благодарю всех, кто отдает свои силы, чтобы найти останки и увековечить имена погибших в годы Великой Отечественной войны!» - отметил глава региона.