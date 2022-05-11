Качество отечественных препаратов не хуже импортных - псковский фармацевт

Основные группы лекарств активно замещаются отечественными препаратами. Об этом в беседе с корреспонлентом Псковской Ленты Новостей заявила директор государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина.
Татьяна Кузьмина отметила, что в оборот уже введен отечественный карбамазепин - препарат из психогруппы для пациентов, страдающих эпилепсией. Партии лекарства нарабатываются ежедневно, в ближайшее время рынок будет насыщен. Фармацевт подчеркнула, что дефицит L-тироксина, по поводу которого поступало множество обращений, «однозначно снят», отечественный препарат производства завода «Озон» поступает в продажу в постоянном режиме. Также она назвала европейским уровень полного цикла производства инсулина.
«В соответствии теперь уже с программой «Фарма-2030» развиваются фармацевтические кластеры, в связке производство и научные разработки, - продолжила Татьяна Кузьмина. - Они настолько эффективно работают, что их продукция идет на экспорт в двадцать стран. Кроме всего прочего, все эти препараты отпускаются по льготным программам и имеют в достаточном количестве».