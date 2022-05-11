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Общество

Более семи часов дискутировали участники регионального этапа лиги дебатов «Истина»

14.05.2022 14:01|ПсковКомментариев: 0

Финал второй региональной лиги дебатов «Истина» прошел в Пскове в областной научной библиотеке. Организатором проекта, в котором приняли участие 64 школы из 12 муниципальных образований, выступил Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Отбор финалистов длился более месяца. По итогам муниципальных туров в заключительный этап интеллектуального соревнования вышли 19 команд 10-11 классов Печорского, Пыталовского, Гдовского, Палкинского, Невельского, Островского, Псковского, Порховского, Опочецкого районов, Пскова и Великих Лук – в финал вышли 3 великолукские школы и 6 псковских.

«Умение вести диалог, отстаивать свою точку зрения, искать аргументы, чтобы убедить собеседника в своей правоте – очень важные практические навыки, которые независимо от будущего выбора сферы деятельности очень пригодятся вам в повседневной жизни каждый день, - обратился с приветствием к школьникам председатель регионального парламента Александр Котов. - Таблицу умножения можно выучить наизусть один раз и потом всегда использовать эти знания, а умению разговаривать, убеждать, вести публичную дискуссию приходится учиться всю жизнь». Спикер пожелал финалистам «четко и с азартом отстаивать свою точку зрения».

От лица исполнительной власти участников региональной лиги дебатов приветствовал заместитель председателя областного комитета по образованию Сергей Николаев: «Ваше умение излагать свои мысли во многом определяет, как вы ведете себя на уроке, дома, в жизни. А от этого зависит ваше будущее, будущее вашей семьи, нашего города, нашей страны».

Финальные игры продлились более семи часов. Соперников определила жеребьевка. Старшеклассникам предложили подискутировать, стоит ли разрешить ученикам оценивать работу педагогов, нужно ли ввести в школах обязательное тестирование на наркотики, правильно ли штрафовать не голосующих на выборах граждан, должны ли девушки служить в армии, могут ли роботы заменить труд человека, правда ли, что молодежь предпочитает живому общению социальные сети, и нужно ли для сохранения окружающей среды сортировать мусор.

 

По словам координатора проекта Юлии Лысовой, темы дебатов были выбраны с учетом запроса молодых людей.

«Например, сортировка мусора. Оказалось, что эта тема находит большой отклик у подростков – мы ее обсуждали и на муниципальном этапе. Что интересно, команды, которые оказались в сложной позиции и отстаивали на дебатах абсолютно непопулярную точку зрения, что мусор сортировать не нужно, показали себя отлично и прошли в следующий тур. То есть все зависит от подготовки команды и умения убеждать», - поделилась Юлия Лысова.

О том, с каким интересом старшеклассники отнеслись к участию в региональной лиге дебатов, рассказала учитель великолукского лицея № 11 Валентина Востокова. «После нашего дебюта в прошлом году ребята настолько были увлечены дебатами, что просто умоляли повторить игру. Я думаю, на этой площадке они могут проявить себя. Наши спикеры не всегда отличники. Это не школьный урок, где ученик боится ошибиться. В дебатах нет такого тезиса, который точно будет неправильным, и это позволяет ребятам свободно высказываться, дает уверенность в себе, развивает гибкость мышления», - отметила педагог. По признанию Валентины Востоковой, опыт публичного выступления в лиге дебатов открыл перед некоторыми из ее учеников новые возможности – участнику великолукской команды предложили попробовать себя в роли радиоведущего.

Ученица 10-го класса псковской инженерно-лингвистической гимназии Анна Кирюшина также обратила внимание на практическую пользу дебатов: «Мы придумываем аргументы "за" и "против", отстаиваем свою позицию. Причем делать это приходится в довольно стрессовой и волнительной ситуации, потому что мы видим своих соперников в первый раз и защищаем честь свой школы. Это очень весомый опыт, который помогает в общении с друзьями, родителями, учителями – способность убедить дает огромные возможности».

 

Победители второй региональной лиги дебатов «Истина» определились по количеству выставленных экспертами баллов – экспертное жюри оценивало аргументированность высказываний, логику, ораторское мастерство выступающих и сплоченность команды.

Первое место заняла команда «Эврика» Яммской средней школы Гдовского района. Второй с незначительной разницей в результате стала великолукская команда «Деловые Люди» - лицей №11. Третье место у команды «Модуль Х» из Пыталово.

В пресс-службе областного Собрания напомнили, что 30 апреля состоялся финал для учеников 8-9 классов. В этой возрастной группе лучшей стала команда школы №2 из Пскова.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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