Общество

Лучшие ТОСы определили в Псковской области

Лучшие территориальные общественные самоуправления определили в Псковской области. Итоги областного этапа регионального конкурса подвели в ходе работы конкурсной комиссии, заседание которой состоялось в администрации Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Победители и призеры определены в трех группах: среди территориальных общественных самоуправлений, функционирующих в городских округах, городских и сельских поселениях.

Больше всего заявок подали от ТОСов в сельских поселениях. В этой категории победителем признали территориальное общественное самоуправление «Платишино» из Красногородской волости. Второе и третье место присуждено ТОСам «Мое село — моя забота» из сельского поселения «Искровская волость» Дновского района и «Надежда» из Палкинской волости Палкинского района соответственно.

Лучший ТОС в городском поселении — «Коттеджи» из Струг Красных. Второе место заняло территориальное общественное самоуправление «Невская» Дновского района. ТОС «Деревенька» Печорского района — на третьем месте.

Победителем среди территориальных общественных самоуправлений городских округов признан ТОС «Майора Доставалова 1» в городе Пскове.

Победители и призеры получат гранты из областного бюджета на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Награждение победителей состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню территориального общественного самоуправления.

Всего за звание лучшего ТОСа Псковской области боролись 23 претендента. При оценке заявок учитывалась работа ТОСов с населением, активность в культурной и спортивной жизни, а также участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране общественного порядка и пожарной безопасности.

В администрации напомнили, что инициаторами конкурса выступили территориальные общественные самоуправления области. Губернатор области Михаил Ведерников данную инициативу поддержал. Конкурс направлен на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области и социальной активности населения.

Также в администрации добавили, что с 2019 года в Псковской области проводится конкурс проектов ТОС. В этом году будет реализовано 139 инициатив общественных самоуправлений. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 27 млн рублей. Решением губернатора в этом году будут разыграны еще 13 млн рублей в рамках второго конкурса ТОСов.