Общество

Почти 30 псковских СОНКО претендуют на гранты более чем на 300 тысяч рублей

В Псковской области завершился прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов на территории региона, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На заседании конкурсной комиссии, которое прошло в администрации региона в пятницу, 13 мая, к дальнейшему участию в конкурсе были допущены все 29 заявленных проектов. Все они претендуют на субсидию, максимальный размер которой составляет 301 тысячу 600 рублей.

В рамках мероприятия были также обсудили состав экспертного совета и сроки проведения экспертной оценки.

В администрации напомнили, что конкурс проводится по нескольким направлениям деятельности СОНКО. Это обеспечение равноправия граждан и реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики РФ, обеспечение межнационального мира и гармонизация этноконфессиональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, патриотическое воспитание населения области, культурная адаптация и интеграция мигрантов, благотворительность и деятельность в области организации и поддержки добровольчества.