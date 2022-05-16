Общество

За неделю у псковичей изъяли шесть единиц оружия

15 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области с 9 по 15 мая. Об этом Псковской Ленте сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и полицейские провели 311 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате они изъяли 6 единиц оружия.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%. Псковичи, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от административной ответственности.