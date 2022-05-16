Общество

Собственника нестационарного объекта в Великих Луках просят его демонтировать

Собственнику незаконно установленного нестационарного объекта в Великих Луках предлагают добровольно его демонтировать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на комитет потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд администрации.

«Уважаемый собственник нестационарного объекта! В связи с тем, что принадлежащий вам нестационарный объект незаконно (самовольно) установлен по адресу: город Великие Луки, улица Мурманская, 1а, вам предлагается добровольно демонтировать незаконно размещенный объект в срок до 22 мая 2022 года», - обратились к собственнику в комитете.

Там также отметили, что, если собственник не демонтирует объект, его переместят на специальную площадку для хранения в соответствии с постановлением администрации города Великие Луки от 6 декабря 2021 года №2392 «Об организации работы по выявлению и пресечению самовольного строительства на территории муниципального образования "Город Великие Луки"».

Для получения дополнительной информации собственнику предложили обратиться в комитет потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд администрации города Великие Луки по адресу: площадь Ленина, 1, кабинет №108а. Телефон: (81153) 3-84-32.