Общество

Экзамен по быстрой эвакуации из «горящего» здания сдали псковские курсанты

Экзамен по быстрой эвакуации людей из «горящего» здания прошел в Псковском филиале Академии ФСИН России сегодня, 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В 5.30 в образовательной организации сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в жилых корпусах. Там, по легенде учений, началось возгорание.

Курсанты и слушатели, проживающие в общежитиях на территории вуза, в считанные минуты были эвакуированы из зданий на безопасное расстояние, рассказали в вузе.

«Это была тренировка по быстрой и безопасной эвакуации личного состава образовательной организации в случае возникновения пожара в зданиях. Отработан план тушения пожара. Все участники проведенного мероприятия получили наглядный урок использования индивидуальных средств защиты органов дыхания и средств первичного пожаротушения», – отметил начальник дежурной службы Псковского филиала Академии ФСИН России Антон Петров.