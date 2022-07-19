Общество

Накануне Дня города псковичи возложили цветы к стеле на площади Победы

Представители власти Пскова и области возложили цветы к стеле «Город воинской славы» на площади Победы в преддверии Дня города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава администрации Пскова Борис Елкин, исполняющий полномочия главы города Сергей Гаврилов, руководители и представители силовых структур области и другие.

После возложения цветов и гирлянды воинской славы к стеле состоялась минута молчания в память о воинах, освобождавших Псков от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, 17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе которой 23 июля и был освобожден город Псков. Псковско-Островская наступательная операция продолжалась 15 дней (с 17 по 31 июля 1944 года). Оборонительная линия «Пантера», на которую возлагало большие надежды гитлеровское командование, была сокрушена на всем своем протяжении. Войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьезное поражение 18-й немецкой армии, разгромив 11 пехотных дивизий, многие специальные части и продвинувшись на запад от 50 до 100 километров, освободив около 4000 населенных пунктов, в том числе древнерусские города Псков и Остров.