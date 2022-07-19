Общество

Великолучан предупредили о возможных подъемах заболеваемости коронавирусом

О возможных подъемах заболеваемости коронавирусом предупредил глава Великих Лук Николай Козловский в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«За последнюю неделю коронавирусом заболели 22 великолучанина. Сегодня специалисты предполагают, что новый подъем заболеваемости произойдет в конце июля – начале августа, когда из отпусков вернется первая волна отдыхающих. Второго подъема врачи-инфекционисты ожидают в районе сентября-октября или чуть раньше: в конце августа – начале сентября, когда с курортов вернется большинство туристов», — отметил Николай Козловский.

Глава города подчеркнул, что великолучане уже научились жить в условиях пандемии, но сейчас «крайне важно не упустить момент и вовремя сделать прививку или ревакцинацию, чтобы не спровоцировать одномоментную повышенную нагрузку на нашу систему здравоохранения».