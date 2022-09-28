Общество

Хождение по электронным мукам: почему попасть в Пскове к врачу через Интернет – целая проблема

XXI век – время расцвета технологий. Но пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, простых людей волнуют куда более приземлённые вопросы. Хотя бы о том, как дистанционно записаться к врачу и не убить последние нервные клетки. Когда в стране появился сервис электронной записи к медикам, об этом говорили как о чудесном избавлении от очередей, ранних подъёмов и других «прелестей» бесплатной медицины, но что-то пошло не так. В итоге верными спутниками этого чудо-сервиса стали сбои, жалобы и ограничения.

К каким специалистам в Псковской области не получится записаться дистанционно? И почему при острой боли проще заплатить врачам в частной клинике, чем пытаться попасть на приём к бесплатным медикам? Разобрался «МК в Пскове».