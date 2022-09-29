Общество

Перспективные программы развития и поддержки детей с нарушениями здоровья обсудили в Пскове

В Псковской области сегодня, 29 сентября, проходит расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе. Его возглавили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель координационного совета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия Геннадий Сараев.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ключевая тема мероприятия — соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в сфере социальной, медицинской и педагогической реабилитации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участия в работе в Псковскую область прибыли уполномоченные по правам ребенка, специалисты по работе с особенными детьми и сотрудники специальных социальных и образовательных учреждений из регионов Северо-Западного федерального округа, а также из Ярославской, Воронежской и Курской областей.

Первый вице-губернатор обратила внимание, что и для Псковского региона, и других субъектов РФ данная встреча — возможность поиска наиболее эффективных программ и проектов, направленных на развитие и поддержку детей с инвалидностью и ОВЗ, а также усиления межрегионального взаимодействия специалистов этого звена социальной сферы.

Геннадий Сараев зачитал приветственный адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем омбудсмен подчеркнула, что в последние годы в России отмечается рост детей с инвалидностью и ОВЗ, что говорит о необходимости развития существующих мер поддержки детей с нарушениями здоровья и поиска новых. Все предложения будут рассмотрены на 19-м Всероссийском съезде уполномоченных

Далее участникам мероприятия был презентован опыт Псковской области в системной работе с детьми, имеющими нарушения развития. Комплекс мер включает не только социальный пакет, но и возможности для воспитания, оздоровления, обучения, профессиональной ориентации и трудоустройства, а также сопровождаемого проживания детей и граждан старше 18 лет.

После участники перешли к работе Совета. Среди обсуждаемых вопросов — соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ в сфере социально-педагогической реабилитации, реализация права на получение дошкольного образования детей с заболеваниями «сахарный диабет», реализация проекта самостоятельного сопровождаемого проживания выпускников интернатных учреждений социальной защиты с ментальными нарушениями, особенности развития инклюзивного образования и адаптационные педагогические программы в системе среднего профессионального образования.