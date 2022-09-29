Общество

Александр Котов призвал Газпром установить взаимодействие с главами районов Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призвал ООО «Газпром межрегионгаз Псков» установить взаимодействие с главами районов Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня можно констатировать, что темпы увеличились, но те вопросы, которые мы задавали, до сих пор не решены. Нужно установить взаимодействие с главами районов - неоднократно об этом говорилось. Но до сих пор взаимодействие с главами не установлено. Более того, многие цифры не представляется возможным проверить. Никакого конструктивного диалога по-прежнему нет. И не понимаю, почему с вашей стороны так сложно его организовать», - обратился Александр Котов к представителям Газпрома.

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Спикер регионального парламента отметил, что на очередном заседании регионального штаба по газификации он систематизирует вопросы депутатов, чтобы еще раз довести их до Газпрома под протокол.

Он напомнил, что работы по догазификации должны быть завершены до конца текущего года. «Относитесь, пожалуйста, серьезно к тем вопросам и рекомендациям, которые звучат со стороны регионального штаба и тем более со стороны Псковского областного Собрания депутатов», - призвал Александр Котов.

Спикер обратил внимание Газпрома на то, что потенциал догазификации составляет 24 тысячи домовладений, а договоров заключили всего 12 923. В заключение он попросил Газпром внимательно реагировать на просьбы и предложения со стороны органов власти. «Нам бы хотелось обладать актуальной и достоверной информацией», - резюмировал Александр Котов.