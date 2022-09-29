Общество

Региональный парламент не поддержал законопроект псковских «Новых людей»

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали законодательную инициативу председателя регионального отделения «Новых людей» Андрея Маковского. Об этом с сессии областного Собрания, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Маковский предложил внести изменения в закон «О региональном материнском капитале» и дополнить его возможностью расходования средств регионального материнского капитала на приобретение автотранспортного средства.

По его мнению, нововведение позволит повысить уровень жизни молодых семей Псковской области, а также создаст условия для эффективного расходования денежных средств материнского капитала.

«Региональный материнский капитал дается за третьего ребенка в семье. Семье с тремя детьми необходимо транспортное средство для свободного и комфортного передвижения. Подобный опыт широко применяется в регионах Российской Федерации, в частности в Ульяновской области. Прошу поддержать законопроект», - выступил Андрей Маковский.

Вопросов к депутату не последовало. По итогам голосования законопроект отклонили: «за» проголосовали 8 депутатов, «против» - 15. Воздержался от голосования один парламентарий.