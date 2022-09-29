Общество

Депутаты утвердили порядок создания общественного совета при Псковском областном Собрании

Порядок создания общественного совета при Псковском областном Собрании утвердили депутаты регионального парламента сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно постановлению, общественный совет создается по инициативе Псковского областного Собрания депутатов, но его персональный состав будет формироваться Общественной палатой Псковской области из числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории области и достигших возраста 18 лет, на основании личного заявления.

Отбор кандидатов в члены общественного совета будет вестись на принципах гласности и добровольности участия в деятельности общественного совета.

Общественный совет сформируют сроком на два года в количестве семи человек.

Правом выдвижения кандидатур в состав общественного совета обладают общественные объединения и иные некоммерческие организации, ведущие свою деятельность на территории области, а также депутаты Собрания депутатов, фракции и другие депутатские объединения в Собрании депутатов.

Депутаты проголосовали единогласно, проект приняли в двух чтениях.