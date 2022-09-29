В Псковской области выявили 170 новых случаев заражения COVID-19

170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 123 179 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 140 пациентов, всего – 119 311. Умерли из-за коронавируса в регионе 1913 человек (+1).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков - 40128/64
- Великие Луки - 18091/9
- Бежаницкий район - 1569/0
- Великолукский район - 2828/1
- Гдовский район - 2167/1
- Дедовичский район - 3036/17
- Дновский район - 975/3
- Красногородский район - 1109/4
- Куньинский район - 1038/2
- Локнянский район - 1183/0
- Невельский район - 5539/3
- Новоржевский район - 1317/0
- Новосокольнический район - 3272/1
- Опочецкий район - 3762/2
- Островский район - 6019/2
- Палкинский район - 1243/4
- Печорский район - 2894/11
- Плюсский район - 1935/3
- Порховский район - 4472/13
- Псковский район - 9605/6
- Пустошкинский район - 1530/17
- Пушкиногорский район - 1741/4
- Пыталовский район - 1887/0
- Себежский район - 2970/1
- Стругокрасненский район - 2079/2
- Усвятский район - 744/0.