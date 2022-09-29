Общество

В Псковской области выявили 170 новых случаев заражения COVID-19

170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 123 179 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 140 пациентов, всего – 119 311. Умерли из-за коронавируса в регионе 1913 человек (+1).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: