Общество

Владимир Кузь о темпах и проблемах догазификации Псковского района

13-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва состоялась сегодня, 29 сентября. Парламентарии рассмотрели несколько проблемных вопросов, включая реализацию проекта по догазификации домовладений. Подробнее о проведении газа на территории Псковского района в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат регионального парламента Владимир Кузь, в чью зону ответственности входит муниципалитет.

Также он прокомментировал введение дополнительной меры социальной поддержки в Псковской области в виде компенсации стоимости образовательных услуг в средних учебных заведениях многодетным семьям.

— Владимир Васильевич, на сессии вы обратили внимание представителей «Газпрома» на то, что входе работ по прокладке газораспределительных сетей в рамках программы догазификации в Псковском районе есть проблемы с разрушением слоев асфальта. В каких населенных пунктах фиксируют такие факты?

— Да, действительно, такие факты отмечены в нескольких деревнях: например, в Середке и в Родине. Разрушен, к сожалению, не только асфальт, но и дороги из песчано-гравийной смеси.

— Ведутся ли работы по приведению проезжей части в нормативное состояние? Чьими силами? «Газпром» в этом участвует?

— Работы, нет, не сделаны. Это тянется уже с июля, хотя «Газпром» обещал их выполнить. Дороги разрыли, провели работы по догазификации, засыпали все песком, а дальше никакого восстановления не произвели. Заниматься этим должен подрядчик. «Газпром» должен контролировать этот момент, заставлять его восстанавливать проезжую часть, тем более, насколько я знаю, в сметах это все прописано.

«Газпром» обещал все работы завершить. Мы со своей стороны эту историю из внимания не упускаем, постоянно обращаемся к ним, напоминаем, чтобы они не забыли про этот факт.

— Удовлетворены ли вы в целом темпами догазификации на территории Псковского района? Какую оценку можете поставить работе «Газпрома»?

— Неудовлетворен, абсолютно нет. Не только на территории Псковского района, на территории всей Псковской области. Оценка неудовлетворительная. Из 56 населенных пунктов на территории Псковского района на сегодняшний день газифицированы 15. Это же никуда не годится. До конца года они вряд ли успеют доделать.

— Высока ли вероятность срыва сроков догазификации в регионе?

— Я уверен, что сроки сорвут. Насколько быстро им удастся завершить работы, зависит только от них. От того, насколько они заинтересованы в работе.

— Владимир Васильевич, также сегодня депутаты одобрили введение дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости образовательных услуг в средних учебных заведениях многодетным семьям. Актуально ли эта для Псковского и Гдовского районов?

— Конечно, актуальна. Это важно, своевременно, нужно и необходимо. В Псковском и Гдовском районе проживают достаточно много многодетных семей. Могут они оплатить учебу ребенка или нет — это даже неважно. Даже если и могут, такая мера поддержки положительно влияет на семейный бюджет, поэтому, я думаю, жители районов встретят ее положительно.

Беседовала Ксения Иванова