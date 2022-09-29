Общество

Власти назвали фейком сведения об эвакуации жителей Великих Лук 30 сентября

Городская администрация назвала фейком предстоящую эвакуацию жителей Великих Лук 30 сентября. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в адрес администрации города Великие Луки, профильных ведомств и служб поступают звонки от взволнованных граждан про предполагаемую эвакуацию города 30 сентября! Администрация Великих Лук сообщает, что данная информация не соответствует действительности!» - подчеркнул он.

По словам Андрея Беляева, идёт «информационная атака со стороны западных спецслужб в попытке посеять панику».

«Ещё раз повторюсь: никаких эвакуаций не готовилось и не готовится. Не доверяйте слухам и информации, размещаемой в различных сообществах, мессенджерах и сомнительных сайтах! Пользуйтесь только проверенными данными из официальных источников!» - резюмировал Андрей Беляев.