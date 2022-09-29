Власти назвали фейком сведения об эвакуации жителей Великих Лук 30 сентября

Городская администрация назвала фейком предстоящую эвакуацию жителей Великих Лук 30 сентября. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в своем Telegram-канале.
«В настоящее время в адрес администрации города Великие Луки, профильных ведомств и служб поступают звонки от взволнованных граждан про предполагаемую эвакуацию города 30 сентября! Администрация Великих Лук сообщает, что данная информация не соответствует действительности!» - подчеркнул он.
По словам Андрея Беляева, идёт «информационная атака со стороны западных спецслужб в попытке посеять панику».
«Ещё раз повторюсь: никаких эвакуаций не готовилось и не готовится. Не доверяйте слухам и информации, размещаемой в различных сообществах, мессенджерах и сомнительных сайтах! Пользуйтесь только проверенными данными из официальных источников!» - резюмировал Андрей Беляев.