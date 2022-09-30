Общество

Псковская инфекционная больница проиндексирует оклады сотрудников

Оклады работников Псковской областной инфекционной клинической больницы в октябре проиндексируют на 4%. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«С 1 октября 2022 года в соответствии с решениями правительства Псковской области должностные оклады работников будут проиндексированы на 4%», - сообщили в профильном комитете.

Там отметили, что уровень среднемесячной заработной платы и медианный уровень оплаты труда работников инфекционки с отменой специальных социальных выплат, регламентированных постановлением правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 года №1762, не уменьшился.

«Обеспечивается тенденция повышения уровня оплаты труда в целом по отрасли здравоохранения и, в частности, в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Отчасти это связано с повышением размера МРОТ. С 1 июля 2022 обеспечивается начисление компенсационной выплаты в размере 25% от должностного оклада в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 №1268», - добавили в комитете.

Выплата установлена медицинским работникам, обеспечивающим оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, и отдельным категориям медицинских работников, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

Ранее сообщалось, что Псковская областная клиническая инфекционная больница сократила штат из-за спада заболеваемости COVID-19.