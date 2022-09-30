Общество

Псковская инфекционка сократила штат из-за спада заболеваемости COVID-19

Псковская областная клиническая инфекционная больница сократила штат из-за спада заболеваемости COVID-19. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 отпала необходимость в использовании в качестве стационара здания, расположенного по адресу: город Псков, улица Красноармейская, 18. Одновременно был прекращен ряд срочных трудовых договоров с категорией среднего и младшего персонала», - сообщили в профильном комитете.

Там отметили, что несмотря на уменьшение численности работников, инфекционная больница оказывает всю необходимую медицинскую помощь как взрослому, так и детскому населению.

При этом в комитете добавили, что отмена ковидных выплат влияния на кадровую ситуацию в Псковской областной клинической инфекционной больнице не оказала.