Общество

Названы наиболее дефицитные специалисты в псковском здравоохранении

Наиболее дефицитные специалисты в системе здравоохранения Псковской области - врачи первичного звена здравоохранения. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Комитет по здравоохранению Псковской области совместно с администрациями медицинских организаций предпринимает все необходимые меры по укомплектованию медицинских организаций медицинскими работниками», - отметили в профильном комитете.

В целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области реализуются меры социальной поддержки медицинских работников, ординаторов и студентов. Перечень реализуемых в области мер социальной поддержки медицинских работников и студентов включает следующие основные позиции: