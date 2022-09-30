Почти 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

168 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 123 347 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 223 пациента, всего – 119 534. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 914 человек (+1).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 40215/87
- Великие Луки –18096/5
- Бежаницкий район –1571/2
- Великолукский район –2829/1
- Гдовский район –2167/0
- Дедовичский район –3036/0
- Дновский район –977/2
- Красногородский район –1110/1
- Куньинский район –1039/1
- Локнянский район –1185/2
- Невельский район –5539/0
- Новоржевский район –1327/10
- Новосокольнический район –3273/1
- Опочецкий район –3762/0
- Островский район –6035/16
- Палкинский район –1243/0
- Печорский район –2896/2
- Плюсский район –1939/4
- Порховский район –4474/2
- Псковский район –9618/13
- Пустошкинский район –1530/0
- Пушкиногорский район –1741/0
- Пыталовский район –1899/12
- Себежский район –2971/1
- Стругокрасненский район –2085/6
- Усвятский район –744/0.