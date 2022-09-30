Общество

Почти 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

168 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 123 347 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 223 пациента, всего – 119 534. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 914 человек (+1).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: