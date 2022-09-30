Общество

Новый федеральный детский центр отдыха построят в Псковской области

Шестой федеральный детский центр отдыха появится в Псковской области. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению по обсуждению проекта бюджета 30 сентября.

«Впервые, в бюджете это заложено, мы создаем шестой федеральный центр по детскому отдыху. В бюджете в 2023 году заложено 2,8 млрд рублей на создание в городе Печоры Псковской области всероссийского детского центра. Это фактически первый в новейшей истории проект строительства нового федерального детского центра после масштабной реновации "Артека"», - заявил Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что в России сейчас действуют пять федеральных детских центров: «Орленок», «Океан», «Смена», «Артек», «Алые паруса», пишет ТАСС.

Напомним, идею создать федеральный молодежный лагерь в Псковской области президент Владимир Путин поддержал в ходе визита в 2021 году на открытие мемориала «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района Псковской области.