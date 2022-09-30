Общество

Псковичи в возрасте от 60 лет составляют 27% населения области - Псковстат

Удельный вес жителей Псковской области в возрасте 60 лет и старше, по оценке на 1 января 2022 года, составлял 27% от населения региона, среди городских жителей – 24,3%, среди сельского населения – 33,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Всего на 1 января в Псковской области проживали 165,6 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, из них мужчин – 56,2 тысячи, женщин – 109,4 тысячи.

В общей численности населения в возрасте 60 лет и старше 29,4% приходилось на возрастную группу 60-64 года, 28% – 70-79 лет, 25,6% – 65-69 лет, 17% – 80 лет и старше.

В области в возрасте 60 лет и старше преобладают женщины: на начало 2022 года на 1000 мужчин приходилось 1945 женщин. С увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения в этой возрастной группе становится более существенной. Число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-69 лет составляло 1570 человек, в возрасте 70-79 лет – 2149 человек, 80 лет и старше на 1000 мужчин приходилось 3635 женщин.

В 2021 году 153 мужчины и 92 женщины в возрасте 60 лет и старше вступили в брак, из них 14 мужчин и 3 женщины ранее не состояли в браке.