Общество

Каждого третьего жителя многоквартирного дома в Пскове раздражают соседи - опрос

Каждого третьего жителя многоквартирного дома в Пскове раздражают соседи, дружить с соседями предпочитают 44% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 6 500 россиян, живущих в многоквартирных домах.

«35% псковичей признались, что их раздражают соседи по многоквартирному дому, большинство же относится к ним спокойно (57%). Дружат с соседями 44% псковичей. Причем с увеличением возраста опрошенных среди них растет как число тех, кто испытывает неудобство от соседства, так и число тех, кто приятельствует с другими жильцами своего дома», - рассказали аналитики.

Главный раздражающий фактор в многоквартирном доме - шум. На втором месте - курение в подъезде, на третьем - мусор. Неудобства создает и ремонт в других квартирах, а с ним приходит и гул, и грязь.

«Тех, кто готов выйти на тропу войны с соседями, меньшинство: 7 из 10 псковичей никак не борются с надоедами. Те же, чьи соседи перешли уже все рамки приличия, чаще всего стараются действовать через общение или привлекают к конфликту ЖЭУ», - добавили аналитики.

Опрос проводили 12-29 сентября 2022 года